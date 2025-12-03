Camogli: sabato 6 dicembre il Beppe Gambetta Trio suona al “Sociale”

Dall’ufficio stampa Teatro Sociale di Camogli

Beppe Gambetta, chitarrista, cantante, compositore, figura a suo modo unica nel panorama musicale nazionale e internazionale, sarà protagonista del prossimo concerto in cartellone al Teatro Sociale di Camogli, sabato 6 dicembre alle ore 21.00. L’artista genovese non sarà solo sul palco, si esibirà con il Beppe Gambetta Trio, nato per dar voce dal vivo agli arrangiamenti e alle esplorazioni sonore dei più recenti lavori di Gambetta, “Terra Madre” e “Where The Wind Blows”, scritti, suonati e cantati in lingue diverse. In questi lavori Gambetta mette in luce, accanto alla sua figura di chitarrista acustico e folksinger, una vena cantautorale di grande spessore, accolta con entusiasmo da critica e pubblico: l’album “Terra madre” ha occupato, per due mesi, il primo posto nella classifica americana “DJ Folk”.

