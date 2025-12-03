Centro Icaro, un concerto del gruppo corale “Incanto” chiude il programma di “Venti eventi”

Si chiude con un concerto di Natale “Venti eventi”, il calendario di appuntamenti promosso in occasione dei vent’anni del Centro polivalente Icaro di Costamala (comune di Licciana Nardi), gestito dalla Società della salute della Lunigiana. La rassegna, cominciata a gennaio, ha visto alternarsi incontri di formazione, culturali, spettacoli, in collaborazione con associazioni, scuole e servizi del territorio. L’ultimo evento – come detto, un concerto di Natale – è fissato per venerdì 5 dicembre alle 21. Al Centro Icaro si esibirà Incanto, gruppo corale femminile di Lerici; composto da dieci coriste, propone un repertorio che spazia dal Medioevo alla musica contemporanea e pop e alla musica vocale a cappella. A seguire, brindisi con tutti gli amici di Icaro, cioccolata calda e vin brulè.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com