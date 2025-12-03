Cinque Terre: Piano del Parco, inizia l’iter per l’approvazione

Dall’ufficio stampa del Parco Cinque Terre

Al via una fase importante e attesa, costruita negli anni con il contributo del territorio, in cui il lavoro tecnico svolto si apre ora formalmente al confronto istituzionale e alla partecipazione. Il Consiglio Direttivo dell’Ente, nella seduta del 7 novembre 2025, ha preso atto della proposta definitiva del Piano del Parco, compiendo un passaggio amministrativo fondamentale che segna l’ingresso nella fase decisiva del percorso di approvazione. Questo atto arriva a compimento di un lungo e approfondito lavoro tecnico e scientifico avviato negli anni scorsi, che ha coinvolto gli uffici dell’Ente, il Comitato Scientifico, i comuni territorialmente interessati e numerosi portatori di interesse locali, attraverso tavoli di lavoro e processi partecipativi attivi sin dal 2018.Il Piano è lo strumento indispensabile del Parco, previsto dalla Legge istitutiva delle aree protette (394/1991) per tutelare il paesaggio, sostenere le attività tradizionali, garantire una fruizione equilibrata e promuovere uno sviluppo territoriale che rispetti l’identità delle Cinque Terre.

