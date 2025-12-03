Dal consiglio regionale ok al Piano per la famiglia: potenziamento di asili nido pubblici, rette più basse e incentivi a imprese Family friendly

Liguria. Durante la riunione del consiglio regionale di ieri, è stato approvato all’unanimità l’ordine del giorno 201, presentato da Armando Sanna (Pd), che impegna la giunta ad avviare un Piano per la famiglia e la natalità.

Il documento prevede che l’amministrazione regionale modifichi in modo organico la legge 26 del 2008, non in quanto superata ma perché necessita di una piena attuazione e di un aggiornamento alla luce delle esigenze attuali delle famiglie; inoltre, prevede che la giunta destini risorse adeguate nel bilancio 2026-28 per interventi strutturali a supporto delle famiglie fra cui il potenziamento degli asili pubblici e convenzionati, il sostegno ai nidi di infanzia aperti nei mesi estivi, il rafforzamento dei servizi di conciliazione, inclusi i doposcuola, attività pomeridiane, supporto ai consultori e il potenziamento dei nidi gratis, voucher e bonus badanti e baby sitter.

