Diga, posato il 14esimo cassone: proseguono i dragaggi a Sampierdarena, terminate le bonifiche belliche

Genova. Proseguono i lavori di costruzione della nuova diga di Genova, una delle principali infrastrutture marittime europee: in queste ore, infatti, sono state completate le operazioni di posa del quattordicesimo cassone. Il progetto, realizzato dal consorzio PerGenova Breakwater guidato da Webuild per l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, è stato pensato per permettere alle mega navi di ultima generazione l’accesso nel primo porto italiano.

Come ricorda WeBuild in una nota stampa l’opera è tecnicamente complessa, in quanto la diga viene costruita totalmente in mare aperto su fondali profondi fino a 50 metri. I cassoni cellulari, gli elementi strutturali, sono giganti di cemento e acciaio che raggiungono dimensioni fino a 67 metri di lunghezza, 35 di larghezza e 33 di altezza. Ad oggi, sono 14 i cassoni posati, di cui uno di dimensioni maggiori, mentre prosegue la costruzione dei successivi.

