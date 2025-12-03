Disabilità, arriva la mappatura “dal basso” delle città accessibili. Genova rilancia sulle spiagge

Genova. Il 3 dicembre, in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, l’associazione Parent Project aps – che riunisce i pazienti con distrofia muscolare di Duchenne e Becker e le loro famiglie – ha lanciato la campagna nazionale “Un passo alla volta”, dedicata al tema delle barriere architettoniche. La campagna prevede la realizzazione di una grande mappa interattiva dell’accessibilità del territorio nazionale, che verrà creata collettivamente attraverso la compilazione di un questionario online, aperto a tutti i cittadini e le cittadine, con o senza disabilità.

L’iniziativa coinvolge anche Genova e la Liguria. Secondo l’associazione la nostra regione, per quanto riguarda l’accessibilità, ha una valutazione nella media nazionale, pari ad un tre su 10, ma resta lontana dalle regioni più virtuose come Piemonte, Emilia Romagna e Veneto. In particolare Genova, con la sua predisposizione verticale, da sempre risulta essere particolarmente “sfidante” per quanto riguarda l’abbattimento delle barriere architettoniche.

» leggi tutto su www.genova24.it