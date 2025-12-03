Disabilità, Salis e Lodi: “Genova città pilota della sperimentazione nazionale del Progetto di Vita”

Genova. “Oggi celebriamo una ricorrenza che, ogni anno, invita istituzioni e comunità a costruire condizioni reali di accesso, inclusione e dignità per tutte le persone, in ogni ambito della vita quotidiana. Genova risponde a questo impegno con progetti concreti e con una visione politica chiara, che mette al centro la persona, le sue necessità e i suoi desideri”. Lo dicono la sindaca di Genova Silvia Salis e l’assessora comunale al Welfare e Servizi Sociali Cristina Lodi in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, istituita dalle Nazioni Unite nel 1992.

“La vera sfida che vogliamo cogliere è passare da un modello centrato sul bisogno a un modello fondato sull’autodeterminazione. Non basta garantire assistenza, serve costruire possibilità. Non bastano i servizi, servono progetti di vita e ogni progetto deve essere disegnato insieme alla persona, non intorno ad essa”, continuano Salis e Lodi.

