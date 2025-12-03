Ex Ilva, la Uilm: “Non consultati sullo sciopero generale”

Genova. Arriva una nota di precisazione e anche con qualche tratto di polemica dalla Uilm Liguria e Genova sulla proclamazione dello sciopero generale dei metalmeccanici da parte di Fiom Cgil e Fim Cisl.

Antonio Apa, coordinatore Uilm Liguria e Luigi Pinasco, segretario generale Uilm Genova, dichiarano in una nota congiunta: “Abbiamo sostenuto e continuiamo a sostenere la lotta sacrosanta dei lavoratori di Cornigliano, in quanto non sono arrivate risposte significative da parte del governo per la salvaguardia del sito. In questo contesto apprendiamo con stupore della dichiarazione di uno sciopero generale per giovedì 4 dicembre senza averci consultato. Non ci facciamo dettare le regole da nessuno e nemmeno dalla Fiom e non riconosciamo nemmeno la presunta egemonia che non esite anche se qualcuno pensa di riposizionarsi dando un messaggio che senza di loro non si governano le grandi fabbriche. Ma davvero pensano di rappresentare l’insieme dei lavoratori genovesi? Il nostro contributo all’apparato industriale di Genova c’è da sempre in termini di proposte di politica industriale e di salvaguardia occupazionale. Nella tradizione sindacale quando si prendono decisioni di questa natura è costume fare una riunione tra le tre segreterie generali e concordare le iniziative opportune, ma questo non è avvenuto e nessuno può prendere decisioni in nome e per conto della Uilm. Abbiamo partecipato e parteciperemo alla lotta dei lavoratori senza minacciare nessuno, non è nostro costume, ma manifestare in modo pacifico sostenendo giustamente i diritti dei lavoratori”.

