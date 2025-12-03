Feste natalizie, le iniziative all’Acquario e Città dei bambini: apertura anche la sera del 31 dicembre

Genova. Dal 6 dicembre il mondo AcquarioVillage comincia a celebrare le feste con un programma di iniziative nel Ponte dell’Immacolata che proseguiranno poi nel periodo del 26 dicembre-6 gennaio. Il 31 dicembre eventi di Capodanno all’Acquario e, novità di quest’anno, alla Città dei Bambini e dei Ragazzi.

L’Acquario di Genova propone il percorso guidato Dietro le quinte con diverse partenze quotidiane tutti i giorni, sia nel Ponte dell’Immacolata, sia nel periodo dal 26 dicembre al 6 gennaio; il 31 dicembre torna l’evento esclusivo per festeggiare l’arrivo del nuovo anno immersi nella magia del mare e, nel corso delle feste, sono previste per i più piccoli due avventurose Notti con gli squali nei sabati 20 dicembre e 3 gennaio.

