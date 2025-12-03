Festival della Giornata del Migrante e la Famiglia Ecuadoriana a Genova, seconda edizione da tutto esaurito

Genova, 29 novembre 2025 – Si è tenuta a Genova la seconda edizione del “Festival della Giornata del Migrante e la Famiglia Ecuadoriana”. L’evento, ideato ed organizzato dal Consolato Generale dell’Ecuador a Genova si è svolto presso lo Stadio di Genova Palateknoship in occasione della “Giornata Internazionale del Migrante” (18 dicembre). L’iniziativa ha avuto l’obiettivo di promuovere l’unità, l’amicizia e l’integrazione all’interno della comunità migrante della regione

Il Festival è stato visitato da 7500 persone tra le 11:00 e le 20:00 di sabato 29 novembre[cite: 11]. La manifestazione ha ospitato quasi 60 stand, gestiti da circa 300 persone, che includevano imprenditori, commercianti, ristoratori e associazioni di residenti ecuadoriani.

