Idea Simone Verdi per aggiungere qualità allo Spezia di Donadoni

C’è grande fiducia nello Spezia costruito quest’estate, ma qualche accorgimento nel mercato di gennaio arriverà. In via Melara si spera che la vittoria contro la Sampdoria abbia finalmente stappato uno Spezia fin qui limitato da tanti problemi, inizialmente psicologici, che hanno poi dato il via a tante altre piccole mancanze che hanno portato la squadra nelle zone più basse della classifica. E per questo, nonostante i risultati negativi, in gennaio non sarà rivoluzione, e i vertici del club lo hanno voluto chiarire. Nessuna trasformazione, ma una mano da un mercato che dovrà servire ad aggiustare in corsa una stagione cominciata malissimo ma che è ancora possibile mettere sui binari giusti.

E un’idea per la finestra invernale porta al nome di Simone Verdi, che lo scorso anno ha vinto la Serie B con il Sassuolo e che ora è fuori dai piani del Como. Con il contratto in scadenza a giugno, i lariani lascerebbero andare praticamente a costo zero il trequartista – 33 anni – che proprio con Roberto Donadoni aveva raggiunto l’apice della sua carriera. “Per me è stato un secondo padre, un uomo semplice, molto educato, con dei valori sani, magari non con un carattere fortissimo, però uno che mi ha tanto valorizzato”, disse nel 2022 a Repubblica ricordando il tecnico che, credendo tantissimo nelle sue potenzialità, riuscì a portarlo fino alla Nazionale, convincendo il Napoli ad investire 25 milioni per assicurarselo nel 2018.

