Laghezza nuovo presidente della Confindustria spezzina: “Il nostro territorio sta vivendo una fase di crescita economica importante, che intendiamo supportare”

Alessandro Laghezza è il nuovo presidente di Confindustria La Spezia. Eletto oggi dall’assemblea dei soci dell’associazione industriali spezzina, Laghezza, presidente e ad di Laghezza SpA, succede a Mario Gerini, ad di SET – Società Edilizia Tirrena SpA, “al quale l’associazione rinnova sincera gratitudine per la visione, l’impegno e la dedizione che hanno contraddistinto il suo mandato”, si legge in una nota dell’Assoindustriali.

