Lerici festeggia i diciottenni, riceveranno Costituzione e Galateo

Giovedì 4 dicembre all’Hotel Shelley e delle Palme, dalle ore 18:30 alle ore 20:30, Lerici festeggerà i giovani – in tutto 81 – che hanno compiuto o compiranno diciott’anni nel 2025. “Per celebrare questo importante traguardo dei nostri ragazzi, abbiamo deciso anche quest’anno di organizzare un evento tutto per loro presso l’Hotel Shelley e delle Palme, che ringraziamo per la disponibilità e collaborazione -le parole di Laura Toracca, assesore comunale all’Istruzione e alle Politiche sociali -; i festeggiamenti sono stati resi possibili anche grazie alla partecipazione sentita e numerosa di commercianti ed esercenti del nostro territorio attraverso un’importante iniziativa promossa dall’amministrazione comunale: a ciascun ragazzo verrà consegnato un biglietto per partecipare a una lotteria, i cui premi saranno i prodotti offerti gratuitamente proprio dai commercianti locali, che davvero ringrazio di tutto cuore”. Oltre alla collaborazione dei vari esercenti, l’Hotel Shelley e delle Palme, su invito dell’amministrazione, ha coinvolto diverse realtà locali per l’allestimento del buffet; in particolare, hanno partecipato il Centro Antares, che svolge un’importante funzione socio-educativa e terapeutica per l’inserimento sociale delle persone con disabilità; il Panificio Luna Blu, dove lavorano ragazzi con autismo; Evergreen Fare Impresa, che unisce agricoltura sociale e disabilità.

“Inoltre, anche quest’anno, come da tradizione, omaggiate dal Senato della Repubblica su iniziativa della senatrice Stefania Pucciarelli, verranno consegnate copie della Costituzione a tutti i partecipanti; unitamente, ciascun diciottenne riceverà anche una copia del Galateo, come una sorta di ‘manuale di istruzioni’ a simboleggiare il debutto in società dei neo diciottenni”, conclude l’assessore Toracca.

L’amministrazione ringrazia sentitamente i commercianti che hanno partecipato alla realizzazione dell’iniziativa, ovvero: Ristorante Bistrò (Circolo Tennis Lerici); Piante e fiori di Baracchini Maria Rosa e Sofia (S. Terenzo); Ferramenta di Barella Giuliano (Lerici); Negozio sportivo di running di Sabrina Chiappa (Lerici); Gioielleria Fregni (Lerici); La Locanda del Sole Nero (S. Terenzo); Stabilimento balneare Baia Blu (Lerici); Articoli da regalo “Dalla Colombina” (Lerici); Abbigliamento “Mondo Donna” (Lerici); Abbigliamento Fulvia e Federica (Lerici); Abbigliamento “177 Passi dal Mare” (Lerici); Abbigliamento “Non solo scarpe” di Campi Cinzia (Lerici); Nel Regno di Sakuntala (Lerici); Negozio di fiori Juna di La Duca (Lerici); Libreria Giunti Al Punto (Lerici); Bar Tabacchi “La Piazzetta” di Cosenza Antonio (Pugliola); Frutta e verdura “Il Prezzaccio” (Lerici); Bussola In (S. Terenzo); MaGia Shop (Lerici); Parrucchiera “Un diavolo per capello” di Marchini Rosanna, Arena Lucia e Arena Maria Grazia (Lerici); Ristogastronomia “Da Andrea” (Pugliola); Frutta e verdura di Giovanelli Sabrina (Lerici); Civico 7 Anna (San Terenzo); Hairstyle e Makeup “Mai di lunedì” di Maggiani Serena (S. Terenzo); Ottica Bardi (Lerici); Orologeria Ottica Oreficeria “Olimpia” (S. Terenzo); Negozio “Di tutto un po’” di Zanello Ingrid (La Serra); Bontà nascoste di Borghetti Emiliano e Emanuele; Bar Pozzuolo (Pozzuolo).

