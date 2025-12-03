Magliani e Vesco: “Inqualificabile quanto accaduto oggi in Consiglio comunale. Ci rivolgeremo al prefetto”

“Quanto accaduto oggi è a dir poco inqualificabile. La prima convocazione è infatti un atto legittimo, non uno scherzo del destino, dato che era stata decisa dall’ultima capigruppo, proprio proposta della maggioranza”. Lo affermano in una nota congiunta i consiglieri Paolo Magliani ed Enrico Vesco in merito alla convocazione odierna del Consiglio comunale di Arcola fissato per oggi alle 13 in prima convocazione e “nuovamente ‘saltato’ causa assenza improvvisa di tre consiglieri di maggioranza, tra cui il presidente del consiglio Coppola”, segnalano l’esponente di Rifondazione e l’ex assessore regionale. “Erano presenti in aula ben dieci consiglieri, numero sufficiente allo svolgimento della seduta. Ma tre di loro sono usciti prima dell’appello e uno di questi era proprio il presidente del consiglio, che ora dovrà rendere conto a tutti del proprio comportamento – proseguono Magliani e Vescoo -. Le parole del sindaco Paganini, accorsa in ritardo a ‘sostituire’ Coppola, sono sembrate la classica toppa peggiore del buco”.

“Il sindaco non si conta per il numero legale, per questo la scena ridicola di oggi sarà segnalata al prefetto: non è possibile prendere in giro l’aula in questo modo. Pretendiamo inoltre la trasmissione video della seduta odierna, guarda caso ancora non caricata su Youtube”, aggiungono i consiglieri. Il consiglio comunale in seconda convocazione si terrà domani 4 dicembre alle 20.15 “Ci aspettiamo serie giustificazioni di fronte ai cittadini e non le reazioni isteriche viste oggi. Non è questo il modo di gestire l’istituzione pubblica”, conclude la nota dei due consiglieri.

