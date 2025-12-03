Meteo Liguria, rovesci sporadici e vento forte nelle vallate

Liguria. Una saccatura di origine Nord atlantica fa il suo ingresso nel Mediterraneo determinando un generale peggioramento delle condizioni meteo anche sulla Liguria.
Secondo il Limet, associazione ligure di meteorologia, questa mattina sporadici rovesci andranno a interessare il settore Centro-Occidentale, mentre più a Levante ci aspettiamo cielo nuvoloso seppur con temporanee schiarite. Neve oltre i 1000 m sulle Alpi Liguri. Nel pomeriggio i rovesci continueranno a interessare soprattutto il centro ponente della regione, con neve sopra gli 800 m. Altrove la nuvolosità andrà via via aumentando con possibili scrosci di pioggia anche tra genovese e spezzino a partire dal tardo pomeriggio.