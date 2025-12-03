Meteo, perturbazione in arrivo con rovesci piovosi e neve oltre i mille metri sulle Alpi Liguri

Liguria. Una saccatura di origine nord atlantica farà il suo ingresso nel Mediterraneo determinando un generale peggioramento delle condizioni meteo anche sulla nostra regione.

I venti saranno sostenuti con raffiche da Nord anche superiori ai 50-60 Km/h nelle vallate esposte dei versanti marittimi genovesi e savonesi.

Al mattino sporadici rovesci andranno ad interessare il settore Centro-Occidentale, mentre più a levante ci aspettiamo cielo nuvoloso seppur con temporanee schiarite. Neve oltre i 1000 metri sulle Alpi Liguri.

Nel pomeriggio i rovesci continueranno ad interessare soprattutto il centro ponente della regione, con neve sopra gli 800 metri. Altrove la nuvolosità andrà via via aumentando con possibili scrosci di pioggia anche tra Genovese e Spezzino a partire dal tardo pomeriggio

