Natale a Mioglia: il 20 dicembre Fiaccolata per la Pace con la Fiamma di Betlemme, il 14 dicembre il concerto “Winter Songs”

Mioglia. Il Comune di Mioglia inaugura ufficialmente il percorso verso il Natale 2025 presentando i primi appuntamenti del calendario, frutto della rinnovata collaborazione tra le associazioni locali e del coordinamento della Consulta Miogliese delle Associazioni. Un lavoro condiviso che, nelle prossime settimane, darà vita a un programma articolato e ricco di momenti dedicati alla comunità, alla cultura ed alla tradizione.

Il primo evento in ordine temporale sarà domenica 14 dicembre, quando la comunità si ritroverà presso l’ex oratorio della Chiesa di Sant’Andrea per una merenda dolce e un brindisi di auguri in vista delle festività. Un momento semplice e conviviale, pensato per aprire insieme il periodo natalizio. A seguire, alle 18:00, nella Chiesa Parrocchiale, si terrà il concerto Winter Songs, con offerta libera a favore dei restauri della chiesa stessa. Il trio composto da Fabio Tessiore (sax), Silvia Remaggi (voce) e Martino Corso (pianoforte) proporrà una selezione di brani natalizi e atmosfere jazz, in un concerto nato all’Accademia Musicale del Finale di Varigotti e particolarmente legato a Mioglia grazie ai rapporti personali e artistici di due dei suoi interpreti.

» leggi tutto su www.ivg.it