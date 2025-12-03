Pallanuoto M/ Champions League: Jadran Herceg Novi – Pro Recco 13-19

Dall’ufficio stampa della Pro Recco Waterpolo. Di Daniele Roncagliolo

La Pro Recco espugna la vasca dello Jadran Herceg Novi e conquista con una giornata di anticipo il primo posto aritmetico nel girone di Champions League: in Bosnia i biancocelesti si impongono per 13-19 con cinque reti di un super Irving e il poker di Cannella. Senza Fondelli, Mladossiche e Negri, c’è l’esordio europeo per il portiere Perrone, rapallese classe 2004, cresciuto nel vivaio biancoceleste, in acqua negli ultimi cinque minuti.

