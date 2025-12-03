Promozione, Praese–Savona 1-1. Mister Tedone: “Ci siamo anche noi”

La Praese continua a stupire e, dopo l’1-1 casalingo contro il Savona, resta primissima, almeno per ora, in una classifica sempre più corta e combattuta. Al termine del match mister Tedone analizza con lucidità una sfida intensa, in cui gli ospiti hanno creato qualche occasione in più, ma senza ribaltare un equilibrio che alla fine premia entrambe.

“Il pareggio è giustissimo” esordisce il tecnico biancoverde. “Nel primo tempo loro sono andati meglio e si sono costruiti qualche chance importante. Ce lo aspettavamo: una squadra ben organizzata, messa in campo con criterio. Noi comunque abbiamo fatto una buona partita. Viviamo un passo alla volta: restiamo lì in alto anche grazie al pari dell’Albissola col Ca de Rissi. Loro recuperano mercoledì, quindi per ora ci godiamo il momento. Siamo a 7, 8 o 9 risultati utili consecutivi, non ricordo neanche… ma ce li godiamo. Un passo alla volta e domenica andiamo a Bragno per provare a rimanere lassù”.

