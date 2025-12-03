Riforma sanità, Quiliano approva all’unanimità un ordine del giorno: “Accentramento rischia di ridurre l’accessibilità ai servizi”

Quiliano. “Preso atto delle modalità e dei tempi imposti dalla Regione Liguria”, nel corso della seduta svoltasi nel pomeriggio di martedì 2 dicembre 2025, la Giunta Comunale di Quiliano, presieduta dal Sindaco Nicola Isetta, ha approvato all’unanimità un Ordine del Giorno “in cui aggiorna ed esprime le proprie posizioni di forti perplessità sulla nuova riforma sanitaria in corso di esame da parte del Consiglio Regionale della Liguria”.

Si evidenzia anzitutto che “il Disegno di Legge prevede l’istituzione di un’unica Azienda Tutela Salute Liguria (A.T.S. Liguria), con un marcato accentramento delle funzioni di governo, programmazione e controllo del S.S.R., e con la conseguente riduzione del ruolo delle attuali ASL territoriali; tale modello centralizzato comporta il rischio di un indebolimento dei presidi territoriali e della capacità dei Comuni di intervenire in modo efficace nella definizione dei bisogni sociosanitari delle proprie comunità; la Conferenza dei Sindaci, seppur pur formalmente prevista, risulta dotata di poteri limitati e prevalentemente consultivi, non proporzionati alla responsabilità istituzionale dei Sindaci in materia di tutela della salute; i Sindaci, quali autorità sanitarie locali ai sensi dell’ordinamento nazionale e garanti della tutela della salute delle comunità, esercitano un ruolo fondamentale nel coordinamento dei servizi territoriali e nella rappresentanza dei bisogni dei cittadini.”

