Roberto Bolle al Gaslini danza per i piccoli pazienti: “Mai mollare”

Genova. C’era un ospite speciale, mercoledì 3 dicembre, all’ospedale pediatrico Gaslini. In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, Roberto Bolle è arrivato a Genova per trascorrere un po’ di tempo sia con i pazienti sia con gli operatori.

Ad accogliere il ballerino in aula magna, oltre al direttore amministrativo Isabella Lanzone e il direttore scientifico Angelo Ravelli, tanti piccoli pazienti, i loro parenti e il personale sanitario. Insieme con Bolle alcune ballerine del corpo di ballo del Caravaggio, lo spettacolo di Mauro Bigonzetti in scena al Carlo Felice fino al 7 dicembre che lo vede protagonista. L’etoile ha raccontato la sua storia, dagli inizi sulle punte da bambino al periodo dell’infortunio e il conseguente ricovero in ospedale che, per un momento, gli ha fatto temere di non poter continuare a ballare.

