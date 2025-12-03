S.F. Loano, l’esultanza di Brignoli: “Era la rabbia accumulata in due mesi di alti e bassi. La salvezza si raggiunge con il cuore”

Ceriale. Una vittoria vitale per la San Francesco Loano contro il Taggia, arrivata al novantaduesimo, in pieno recupero. I rossoblù abbandonano l’ultimo posto e tornano a muovere la classifica riavvicinandosi alle concorrenti per la salvezza.

Esultanza liberatoria per l’ambiente loanese e per mister Davide Brignoli: “Era la rabbia accumulata in due mesi fatti di alti e bassi, confronti nello spogliatoio e tanta voglia di venirne fuori. I ragazzi se lo meritano. Nel primo tempo il peso della gara si è sentito, anche per il campo e la pioggia. Dovevamo rischiare meno col pallone e attaccare maggiormente la seconda palla. All’intervallo non ho detto nulla di particolare, solo di gettare il cuore oltre l’ostacolo, perché era una partita vitale. Con il cambio di Carastro si è vista una squadra con un altro piglio e una grande voglia di rivincita”.

