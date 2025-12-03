‘Santa’: appello per la tutela del plesso scolastico di San Lorenzo della Costa

Da I genitori della scuola del Parco di San Lorenzo della Costa

I genitori della scuola del parco di San Lorenzo della Costa esprimono la loro ferma preoccupazione per la recente decisione di chiudere la struttura, attualmente sede della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria, a fronte di problemi di sicurezza. La scuola è parte integrante del progetto LabTer – Laboratorio Territoriale del Parco di Portofino.

La scuola del parco di San Lorenzo della Costa rappresenta un modello educativo di eccellenza e unico nel territorio, selezionata e riconosciuta anche da UNICEF. Essa oƯre un approccio pedagogico distintivo caratterizzato da: Apprendimento Esperienziale: Didattica immersa nel verde, basata sul contatto quotidiano con l’ambiente naturale e sulla metodologia LabTer.

Continuità Educativa: Garanzia di una fluida continuità verticale tra la scuola dell’infanzia e la primaria.

Inclusione e Benessere: Un’organizzazione didattica che favorisce lo sviluppo armonico e inclusivo dei bambini.

Efficacia della Pluriclasse: L’organizzazione in pluriclasse è riconosciuta come ambiente altamente cooperativo, capace di ridurre fenomeni di esclusione e bullismo.

La chiusura definitiva del plesso scolastico di San Lorenzo della Costa comporterebbe la perdita irreversibile del contesto naturale che rende possibile il progetto LabTer e snaturerebbe completamente un modello educativo fortemente scelto e condiviso dalle famiglie.

