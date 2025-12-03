Savona, disabilità: il cortometraggio de “Il Faggio Onlus” selezionato dall’Unesco

Savona. Il cortometraggio “Le Smodellate”, diretto da Antonio Palese della Cochlea Film e prodotto dalla cooperativa “Il Faggio Onlus”, è stato selezionato dall’UNESCO tra le 25 opere provenienti da tutto il mondo che meglio rappresentano i temi legati alla disabilità. Il film sarà presentato oggi, 3 dicembre, al 2° Festival dei Cortometraggi sull’Inclusione della Disabilità, in programma a Parigi.

Interamente girato a Savona, “Le Smodellate” vede come protagonisti i ragazzi e le ragazze ospiti delle Comunità de Il Faggio, offrendo uno sguardo autentico e partecipato sulla loro quotidianità. La selezione da parte dell’UNESCO rappresenta un ulteriore traguardo per il progetto, dopo il successo ottenuto alla XIII edizione del “Festival del Cinema Nuovo” e la recente messa in onda sulle reti televisive nazionali.

