Startè festeggia quindici anni con la mostra “Quindici + Uno” nella sede di Piazza Europa

Le opere di Massimo Angèi, Mirko Baricchi, Pietro Bellani, Andrea Bianconi, Eugenio Carmi, Marco Casentini, Carlo Alberto Cozzani, Arianna Ellero, Giovanni Frangi, Veronica Gaido, Maurizio Galimberti, Roberto Rocchi, Beatrice Taponecco, Giuliano Tomaino, Francesco Vaccarone, saranno protagoniste della mostra “Quindici + Uno” che sarà inaugurata lunedì 8 dicembre alle 18 presso lo Spazio Startè in Piazza Europa 16 alla Spezia.

“Le festività natalizie ci offrono la possibilità di condividere con la città la storia della nostra associazione culturale che, proprio quest’anno, ha compiuto quindici anni di attività – racconta Paolo Asti, presidente di Startè -. Quindici anni in cui abbiamo prodotto oltre sessanta mostre, alla Spezia, in Italia e nel mondo, grazie all’impegno e al sostegno di tanti amici con cui abbiamo condiviso bellissime esperienze grazie all’arte contemporanea, alla musica e agli scambi culturali che abbiamo creato, in ultimo con Casa Bellani – residenza d’Arte nel comune di Pignone. Con loro anche Lorenzo Ludi che ha iniziato a dipingere nei nostri laboratori dedicati a persone con disabilità, dimostrando che l’arte non conosce barriere”.

