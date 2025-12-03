Vado Ligure, approvato il progetto di fattibilità per la manutenzione straordinaria di piazza Cialet

Vado Ligure. La giunta comunale di Vado Ligure ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per i lavori di manutenzione straordinaria su piazza Cialet. Un atto che rappresenta un nuovo passo avanti nel più ampio percorso di riqualificazione della fascia litoranea di Porto Vado, avviato negli ultimi anni con interventi mirati al recupero e alla valorizzazione degli spazi pubblici e con il secondo lotto della nuova passeggiata a mare, in corso di realizzazione.

L’intervento approvato mira a completare l’area già oggetto di trasformazione nel 2015, quando furono realizzati la nuova pavimentazione in autobloccanti, una pedana rialzata per soste ed eventi, nuove aree verdi e l’impianto di illuminazione. Il progetto attuale prevede la realizzazione della nuova pavimentazione nella porzione ancora non riqualificata, la razionalizzazione del sistema di raccolta delle acque meteoriche, l’integrazione dell’illuminazione pubblica e l’installazione di elementi di arredo urbano, con l’obiettivo di uniformare e completare l’immagine della piazza.

