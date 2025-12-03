Varazze presenta ufficialmente “Presepiando 2025-2026”

Varazze. Al via il grande viaggio tra i presepi delle frazioni varazzine: oltre trenta allestimenti, il nuovo Passaporto del Presepe e un mese di eventi tra tradizione, arte e comunità. Sarà la Biblioteca Civica “Eugenio Montale” a ospitare, venerdì 5 dicembre alle ore 17, la presentazione ufficiale di “Presepiando 2025-2026”, la manifestazione che ogni anno trasforma Varazze in un affascinante itinerario diffuso alla scoperta dei presepi artistici, storici e tradizionali realizzati nelle frazioni e nelle parrocchie della città.

L’appuntamento inaugura simbolicamente il periodo natalizio dedicato alla tradizione del presepe, uno degli elementi identitari più forti per la comunità varazzina, e sarà l’occasione per illustrare tutte le novità dell’edizione 2025-2026, tra cui spicca il nuovo Passaporto del Presepe, pensato per coinvolgere ancora di più visitatori, famiglie e bambini nella riscoperta dei luoghi e della storia delle frazioni.

