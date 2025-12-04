Andora, le classi della scuola media a lezione di volontariato presso la sede del Gruppo Comunale di Protezione Civile

Andora. Lezione speciale per gli studenti delle prime classi della scuola media “Benedetto Croce” di Andora che hanno partecipato a un’attività didattica fuori dall’aula, ospiti del Gruppo Comunale di Protezione Civile. Le classi si sono recate nella sede dei volontari, dove gli studenti hanno potuto conoscere da vicino le attività quotidiane e straordinarie svolte dal gruppo. Si è trattato di una vera e propria lezione di educazione civica.

Ad accoglierli c’erano il sindaco di Andora Mauro Demichelis, il vicesindaco Daniele Martino , il comandante della polizia municipale Paolo Ferrari che si sono messi a disposizione delle domande dei ragazzi e il responsabile del gruppo Alberto Petrucco. Insieme hanno illustrato i vari ruoli operativi che ognuno di loro ha nel corso delle emergenze e sottolineato l’importanza dell’opera della Protezione Civile nel territorio.

