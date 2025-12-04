Atletica leggera: il Meeting di Savona approda in fascia Bronze

Savona. Il Meeting internazionale Città di Savona sale di livello. La quindicesima edizione della manifestazione, prevista per mercoledì 20 maggio 2026, rientrerà infatti nella fascia Bronze del World Athletics Tour: un gradino più in alto rispetto alla categoria Challenger degli ultimi anni, garantendo dunque una maggiore score (60 punti al vincitore anziché 40, solo per fare un esempio) per il ranking mondiale ai primi otto atleti classificati.
Un salto di qualità meritato per un meeting che da oltre un quarto di secolo sposta l’asticella sempre più in alto, costantemente oltre gli 82.500 punti complessivi nelle ultime quattro edizioni con il picco da 83.349 del 2024 nonostante una giornata piovosa.