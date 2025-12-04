Calcio/ Genoa in visita al Gaslini: regali di Natale per i piccoli ricoverati

Dal Genoa CFC

La squadra, chiusa la parentesi dell’allenamento, si è recata in visita ai bambini dell’Istituto Giannina Gaslini per i tradizionali auguri di Natale e la consegna dei regali. La delegazione guidata dal dg Ricciardella e dal tecnico De Rossi, accolta dal direttore generale dell’Istituto Gaslini, Renato Botti, e dalla direttrice amministrativa Isabella Lanzone per i saluti istituzionali, ha avuto l’opportunità di incontrare, divisa in gruppi, i piccoli ospiti nei reparti di Emato-Onco, Ortopedia, Neurochirurgia, Nefrologia, Piattaforma Neuro-Gastro, intrattenendosi per diversi minuti. Come in passato club e tifoseria sono schierati in prima linea a sostegno di progetti e iniziative di Fondazione Gaslininsieme ETS.

