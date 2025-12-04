Camogli: “Porte e portoni” venerdì 5 ultimo giorno per gli allestimenti

Sono tantissimi i partecipanti a “Porte e Portoni”, a Natale, a Camogli,una corsa “a chi lo fa più bello”. Abeti, pitosfori, ulivi, limoni, gelsomini, rami, vintage o di design, veri, finti o di carta, innevati, decorati e colorati o al naturale. Presepi, comete e Re magi. Estro e fantasia: ma che Natale sia, per fare ancor più belle quelle case così tipiche che contraddistinguono Camogli nel mondo. Dal lungomare al centro storico e limitrofi, alle alture e frazioni, un invito a tutta la comunità camoglina a vestire a Festa porte e portoni, davanzali e finestre, atri e androni delle attività commerciali, bar, alberghi, strutture ricettive, ristoranti e pubblici esercizi, palazzi, caseggiati e condomini che diverranno così un palcoscenico fotografatissimo, rendendo visibile anche agli ospiti la più intima bellezza del Natale a Camogli.
“Porte e Portoni”, a Natale, a Camogliè un’idea dell’ Associazione Commercianti ed Operatori Turistici e del Consorzio Centro Storico Camogli, con il Patrocinio del Comune di Camogli, Patrocinio e supporto di Camera di Commercio di Genova e Ascom Confcommercio Genova, con la collaborazione della Pro Loco di Camogli, dell’Associazione Culturale San Fortunato, dello Smilevil, della Banca del Tempo, dell’Associazione Strutture ricettive.
Gli allestimenti, visibili dall’esterno, devono essere terminati entro venerdì 5 dicembre 2025. Un fotografo incaricato inizierà a fotografarli e gli scatti saranno postati (in ordine casuale) dall’organizzazione sulla corrispondente pagina Facebook “Porte e Portoni, a Natale, a Camogli” creata in occasione della prima edizione.
Tre le categorie: privati, attività turistiche-commerciali e una per Enti e Associazioni cittadine.
Votazioni. Giuria Popolare: il pubblico può votare dal 6 dicembre 2025 al 12 gennaio 2026 l’addobbo preferito alla Pro Loco indicando indirizzo e N. Civico corrispondente
oppure giornalmente sulla pagina Facebook “Porte e Portoni, a Natale, a Camogli”.
Giuria tecnica: Studio N.B. Italian Design di Camogli.
Premi. Tre i premi offerti da ASCOT per ognuna delle due categoria: 1° classificato € 500,00; 2° classificato € 300,00; 3° classificato 200,00 spendibili presso le attività associate ASCOT Camogli che saranno indicate. Menzioni speciali agli Enti e Associazioni cittadine. Premiazioni in occasione delle celebrazioni San Valentino a Camogli 2026 (data da comunicare)
“Porte e Portoni”, a Natale, a Camogli. Un’attrattiva turistica per le più affascinanti festività dell’anno.