Chiavari: morte di Andrea, canoista 14enne; imputati anche i due istruttori

Rinviati a giudizio anche i due istruttori di canoa che, nel gennaio del 2023, accompagnarono in allenamento alcuni giovani canoisti tra cui Andrea Demattei morto dopo essersi incastrato in un tronco d’albero trasportato dalla piena dell’Entella bloccato in una pila del ponte della Maddalena. Stamattina, durante l’udienza preliminare, è stato ascoltato il perito del tribunale. In pratica l’Entella, dopo un nubifragio, non era un campo ideale di allenamento. A processo anche sei vigili del fuoco mentre non è ancora definita la posizione di due medici soccorritori.