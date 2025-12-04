Cimitero monumentale di Staglieno, scontro in municipio sui progetti di manutenzione e valorizzazione

Genova. La valorizzazione e il rilancio del monumentale Cimitero di Staglieno, patrimonio storico e artistico della città di Genova, sono tornate al centro di un acceso dibattito politico all’interno del Municipio IV Media Val Bisagno.

Nel consiglio municipale di ieri, infatti, è stata presentata e approvata una mozione dalla maggioranza – a firma, tra gli altri, di esponenti del PD come Roberto Zattini e Giuseppe Macrì – che partendo dalla situazione di degrado del cimitero, chiede alla giunta si impegnarsi in una serie di azioni volte a migliorare questa condizione. Per farlo la richiesta è quella di attivare un sopralluogo tecnico con i professionisti competenti per verificare le condizioni attuali e individuare gli interventi di manutenzione urgenti e prioritari per poi dare vita ad un tavolo di confronto permanente con le realtà economiche, artigianali o associative del territorio per affrontare le criticità e discutere la revisione delle tariffe cimiteriali. Infine, la mozione mira a rendere gli “Staglieno Days” un appuntamento fisso e ricorrente, capace di coniugare memoria, cultura e presenza attiva della comunità, e di avviare un percorso strutturato che riprenda e rilanci l’idea originaria della “Fabbrica di Staglieno” in rete con le associazioni del territorio e con le attività culturali promosse all’interno del Cimitero.

» leggi tutto su www.genova24.it