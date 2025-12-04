Domenica a Lerici un incontro sul naufragio dell’Andrea Doria, con omaggio alla memoria dei marittimi locali del transatlantico

Domenica prossima, 7 dicembre, la sala consiliare del Comune di Lerici ospita un incontro sul naufragio del transatlantico “Andrea Doria”, avvenuto il 26 luglio 1956 al largo di Nantucket in seguito a una collissione con la nave svedese “Stockholm”. L’iniziativa, organizzata dalla Società marittima di mutuo soccorso di Lerici e patrocinata dall’ente comunale, prenderà il via alle 10.30. Dopo il saluto e la presentazione di Bernardo Ratti, presidente della Marittima lericina, interverranno l’esperto di transatlantici Alberto Imparato, che fornirà una breve introduzione tecnica, e il giornalista e scrittore Fabio Pozzo che parlerà del naufragio e dei successiva accadimenti con il comandante Giorgio Pagano, e che sarà a Lerici con la nuova edizione aggiornata del suo libro Assolvete l’Andrea Doria. Nel corso dell’incontro, si terrà la consegna del premio “Marittima alla Solidarietà in Mare 2025”, dedicato in questa edizione alla memoria dei marittimi lericini dell’equipaggio del transatlantico. La targa sarà consegnata al sindaco di Lerici o a un suo rappresentante e affissa nel Palazzo comunale.

