Due savonesi protagoniste a Roma nei musical “Matilda” e “Moulin Rouge”

Savona. Due performer savonesi incantano Roma, interpretando le protagoniste dei due musical più importanti di questo dicembre nella capitale. Un “doppio debutto” nell’arco di 24 ore: ieri sera Sabrina Ottonello (22 anni), attualmente nel cast di Moulin Rouge nel ruolo di Arabia, ha sostituito per la prima volta la protagonista Diana Del Bufalo nel ruolo di Satine reso iconico da Nicole Kidman. E questa sera toccherà a Giulia Chiovelli, 13 anni, tornare dopo due anni a interpretare Matilda nella nuova stagione dell’omonimo musical del Teatro Sistina. Entrambi gli spettacoli sono prodotti dalla PeepArrow Entertainment e vedono la regia di Massimo Romeo Piparo.

Moulin Rouge, ispirato al celebre film di Baz Luhrmann, è ora in scena al Sistina Chapiteau, la nuova grande struttura teatrale della Capitale concepita per un’esperienza totalmente immersiva, dove resterà in cartellone fino al 4 gennaio. Un musical dalle emozioni forti e dalla storia appassionante che vede ancora una volta Massimo Romeo Piparo impegnato non solo nella regia ma anche come autore della traduzione in lingua italiana dei dialoghi, mantenendo in lingua originale la maggior parte delle celebri canzoni della colonna sonora, suonata interamente dall’orchestra dal vivo.

