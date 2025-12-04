Ex Ilva, le tute blu occupano i binari di Brignole: sospesa la circolazione ferroviaria

Liguria. La massa di lavoratori dell’ex Ilva è andata a occupare la stazione Brignole: “La stazione è occupata, i binari sono liberi. Andiamo avanti così finché non si smuove qualcosa. Noi la chiusura dell’Ilva non la vogliamo, interrompere la filiera produttiva tra Taranto e Genova significa mandare a morte l’industria italiana” ha detto il sindacalista Armando Palombo, Rsu ex Ilva Fiom.

E in mattinata è deflagrata in uno scontro tra gli operai e la polizia la tensione delle ultime ore attorno alla mobilitazione per l’ex Ilva di Genova Cornigliano. Il corteo di oggi, nel giorno dello sciopero generale dei metalmeccanici, è arrivato davanti alla prefettura dove le forze dell’ordine avevano attuato un dispositivo di sicurezza massiccio con camionette, alari e transenne: una situazione che in molti hanno paragonato ai tempi del G8 2001. Davanti al palazzo del governo, intorno alle 11, sono iniziati gli scontri.

