I poliziotti del Siulp donano biglietti del teatro ai pazienti oncologici del Sant’Andrea

Martedì 2 dicembre l’organizzazione sindacale Siulp, segreteria provinciale della Spezia, con alcuni suoi componenti, animata da valori di vicinanza, solidarietà e gran attenzione alle persone maggiormente vulnerabili ha donato a pazienti della struttura complessa di oncologia, diretto dal dottor Carlo Aschele dell’ospedale Sant’Andrea, alcuni biglietti per assistere ad uno spettacolo teatrale al Teatro Impavidi di Sarzana.

Il gesto solidale, in sintonia con i valori del Siulp è stato possibile con la collaborazione dell’Asl 5 Spezzino. Alla consegna dei biglietti era presente la coordinatrice dottoressa Valeria Baldi in servizio al reparto di oncologia del Sant’Andrea. Nell’esprimere i suoi valori il Siulp quotidianamente è attento e vicino alle esigenze e alla tutela dei poliziotti.

