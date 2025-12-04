La viceministra degli affari esteri della Repubblica Dominicana ricevuta in Prefettura

Questa mattina il Prefetto della Spezia, Andrea Cantadori, ha ricevuto la viceministra degli Affari Esteri per le Comunità Dominicane all’Estero della Repubblica Dominicana, Celines Toribio. Accompagnata dalla Presidente della Confederazione delle Associazioni Dominicane in Italia, Mirtha Mella, dalla Consigliera comunale Miriam Rodriguez e da una delegazione, Toribio ha illustrato i dati sull’emigrazione dei cittadini dominicani nel mondo, con una presenza particolarmente significativa nella città della Spezia, e dei servizi svolti a supporto delle comunità all’estero.

