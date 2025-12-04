Le statue settecentesche del presepe dei Cappuccini tornano a Sarzana dopo trent’anni

Sono ormai trent’anni che le oltre cinquanta statue lignee settecentesche del presepe dei Cappuccini, secolare meta natalizia dei sarzanesi, hanno lasciato il convento della Bradia e con esso la città. Ma quest’anno alcune di esse, in occasione delle festività natalizie, saranno nuovamente a Sarzana. Infatti, grazie a un’intesa tra il Museo diocesano di Sarzana e il Museo dei Cappuccini di Genova, dove attualmente si trovano le figure settecentesche, parte del presepe – un nucleo iniziale di quindici figure – sarà allestito negli spazi del Diocesano sarzanese (in Piazza Firmafede), visitabile da domenica 7 dicembre al 2 febbraio il venerdì, il sabato e la domenica delle 15,30 alle 19,30 e il sabato anche al mattino dalle 10,00 alle 13,00.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com