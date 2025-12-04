Luciano Berio, un secolo dopo: al Costa la conferenza della Dante Alighieri

Venerdì 5 dicembre a partire dalle 15, il Liceo Classico Costa ospite una conferenza sul compositore ligure Luciano Berio, nel centenario della nascita (Imperia 1925 – Roma 2003) con organizzazione a cura della società Dante Alighieri. Relatore sarà il vicepresidente della Dante spezzina dottor Maurizio Caporuscio, introdurrà l’incontro, aperto a tutti, l’ammiraglio Cesare Giorio. L’evento segna la ripresa della collaborazione tra il Comitato spezzino della Dante Alighieri, presieduto da Carlo Raggi, e il liceo classico cittadino, guidato dalla dirigente Martina Feola. Tale collaborazione si affiancherà a quella già in atto col Liceo Scientifico “Antonio Pacinotti” e con la sua preside Grazia Geranio.

