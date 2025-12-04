Pallanuoto, arriva la prima sconfitta stagionale per il Rapallo

Roma. Arriva la prima sconfitta della stagione nel campionato di Serie A1 femminile per la Rapallo Pallanuoto che cede 16-13 in trasferta alla SIS Roma, al termine di una gara intensa e combattuta.
Le gialloblù partono con personalità, gestiscono bene i primi due tempi e arrivano a metà gara in vantaggio. Il terzo parziale, però, cambia l’inerzia del match: la formazione capitolina piazza un 6-2 che indirizza definitivamente la partita a suo favore, rendendo vano il tentativo di rimonta finale delle liguri.