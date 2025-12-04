COMMENTA
CONDIVIDI
Sport

Pallanuoto, arriva la prima sconfitta stagionale per il Rapallo

Pallanuoto, arriva la prima sconfitta stagionale per il Rapallo

Pallanuoto

Roma. Arriva la prima sconfitta della stagione nel campionato di Serie A1 femminile per la Rapallo Pallanuoto che cede 16-13 in trasferta alla SIS Roma, al termine di una gara intensa e combattuta.

Le gialloblù partono con personalità, gestiscono bene i primi due tempi e arrivano a metà gara in vantaggio. Il terzo parziale, però, cambia l’inerzia del match: la formazione capitolina piazza un 6-2 che indirizza definitivamente la partita a suo favore, rendendo vano il tentativo di rimonta finale delle liguri.

» leggi tutto su www.genova24.it