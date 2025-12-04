Penale da 4,4 milioni a Trenitalia, Assoutenti e comitati liguri: “Spenderli per treni e servizi ai viaggiatori”

Liguria. Sulla maxi-multa da 4,4 milioni di euro inflitta da Regione Liguria a Trenitalia che si somma ai 2 milioni e mezzo circa di aumento dei biglietti dovuto al tasso di inflazione dell’1,5%, arriva la presa di posizione di Assoutenti e dei comitati pendolari federati

“L’importo della sanzione e l’aumento che scatterà dal 1° gennaio sia per i biglietti che per gli abbonamenti, per un totale complessivo di quasi 7 milioni di euro, va pressoché interamente utilizzato per finanziare i nuovi servizi (tra i quali si chiede con forza all’introduzione dei defibrillatori su ogni convoglio) e nuovi treni, in particolare sul nodo di Genova che nell’ottobre 2026 vedrà il sestuplicamento dei binari Genova Brignole-Genova Voltri. A fronte di questo sforzo economico l’associazione e i comitati chiedono a RFI e a Ferrovie dello Stato di farsi carico, a compensazione dei disagi provocati dai lavori Pnrr lungo la rete, di un piano per l’introduzione di tornelli in tutte le stazioni da Voltri a Nervi, per proseguire poi in tutta la Liguria, soprattutto per garantire la sicurezza dei viaggiatori e anche come misura di contrasto dell’evasione a terra”.

