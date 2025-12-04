Poca luce nel centro storico di Carcare, la polemica della minoranza ora passa dai manifesti sarcastici

Carcare. “Una torcia in tasca, il gadget per camminare nel centro storico di Carcare”: questo lo slogan apparso nelle bacheche del paese dove sono stati affissi manifesti sarcastici dal gruppo di opposizione.

Prosegue infatti la polemica sugli interventi all’illuminazione pubblica che hanno portato alla sostituzione di numerosi punti luce, ora a led. “Da calda e gialla, in armonia con il centro storico, ora la luce è bianca e fredda, ma soprattutto ci sono zone completamente al buio. Va bene risparmiare, ma in questo caso c’è anche un problema di sicurezza”, commentano i consiglieri di “Insieme per Carcare”.

