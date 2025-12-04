Raccolta ingombranti nel weekend a Cadimare e Pitelli

Il servizio straordinario di raccolta degli ingombranti e R.A.E.E., rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, si svolgerà sabato sabato 6 dicembre a Cadimare (Via Della Marina c/o giardini / scalo) e domenica 7 dicembre a Pitelli (Piazza 4 Novembre fronte Circolo Arci). A partire dalle 7.30 fino alle 12 i cittadini potranno conferire sia rifiuti ingombranti come vecchi mobili, sedie, divani, reti, materassi, tavoli, sia R.A.E.E. come televisori, telefonini, lavatrici, frigoriferi, monitor dei pc, stampanti, spazzolini elettrici, frullatori, etc…

