Rapallo: “Nello stanzino 218 nessuna postazione per i consiglieri”

Proprio perché so bene come funziona questa amministrazione — una cosa la dicono, un’altra la fanno, e sono convinti di essere più furbi degli altri — ho chiesto la trascrizione ufficiale di ciò che la Sindaca ha dichiarato. Non mi affido alla memoria, non lascio spazio a smentite, non permetto che si giochi sulle parole: voglio le dichiarazioni nero su bianco.
E dopo aver ottenuto la trascrizione, mi sono recato personalmente nella stanza 218, a distanza di qualche settimana, proprio per verificare ciò che era stato affermato davanti alla città. Non sono andato da solo: mi sono fatto accompagnare dai consiglieri presenti in Commissione, sia di maggioranza che di minoranza, perché volevo che ci fossero testimoni diretti, che potessero vedere con i loro occhi la verità.
La verità è semplice: ciò che è stato dichiarato non corrisponde a nulla di reale. Nella stanza 218 non c’è alcun PC, nessuna postazione di lavoro, nessuna possibilità di accedere agli atti. Solo una stanzetta minuscola, inadatta a qualsiasi attività istituzionale, utile soltanto per sostenere in Consiglio comunale una versione dei fatti che non esiste.
La Sindaca ha anche affermato che «l’accesso indiscriminato agli archivi potrebbe comportare problemi di privacy», ma nel frattempo continua a sostenere che quella stanza risolverebbe le esigenze dei consiglieri. È evidente che si tratta di un alibi: il problema non è la privacy, il problema è che non vogliono concedere un vero accesso diretto agli atti, e preferiscono che ogni volta i consiglieri debbano presentare richieste, solleciti, PEC e email, intasando gli uffici e rallentando tutto.
Io sono all’opposizione e vigilo. Sono severo, rigoroso e non mi accontento delle parole: verifico, controllo e pretendo risposte. In passato l’opposizione non esisteva; oggi c’è, e io faccio la mia parte. Ma questo atteggiamento dell’amministrazione mette in chiaro una cosa: non gli interessa davvero né la collaborazione dei consiglieri né quella dei cittadini. Figurarsi l’attenzione verso le richieste dell’opposizione: per loro siamo solo un fastidio da gestire, non un organo istituzionale da rispettare.
E allora lo ribadisco con forza: non si può parlare di collaborazione quando si dichiarano cose che non esistono. Non si può continuare a ostacolare l’accesso agli atti e sperare che nessuno controlli. Io controllo. Io verifico. Io non lascio passare nulla.
La città ha diritto alla verità, non a versioni inventate per comodità politica. E finché ci sarò, ogni volta che verranno dette cose che non corrispondono ai fatti, io sarò lì a smontarle pezzo per pezzo, con documenti, testimonianze e verifiche sul campo.