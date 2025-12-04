Recco: si rinnova l’illuminazione pubblica con 222 punti luce

Dallo staff di Carlo Gandolfo, sindaco di Recco

Sono partiti i lavori di riqualificazione ed efficientamento della pubblica illuminazione di Recco, con l’obiettivo di ridurre i consumi energetici, limitare l’impatto ambientale e aumentare la sicurezza. Sono stati acquistati 222 nuovi apparecchi stradali a tecnologia LED, che sostituiranno gli impianti ormai obsoleti e soggetti a guasti frequenti, responsabili negli ultimi anni di zone buie e disagi per i cittadini. L’Amministrazione comunale ha deciso di procedere con una sostituzione massiva dei corpi illuminanti, scegliendo soluzioni LED più sicure, efficienti e sostenibili.

