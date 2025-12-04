Riforma sanitaria, Barbagallo ribadisce l’importanza di Neuro e Cardiochirurgia. Baruzzo: “La passerella non basta, meno show e più risposte”

Un pomeriggio impegnativo, quello vissuto oggi alla Spezia con l’arrivo del presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, all’auditorium dell’Autorità di sistema portuale, dove era atteso per illustrare agli operatori sanitari i contenuti della nuova riforma regionale della sanità.

Se quello del presidente Bucci era un tentativo di rassicurare il presidio di forze sociali e politiche radunato all’ingresso dell’auditorium, il tentativo non è riuscito. Marco Baruzzo, segretario provinciale del Partito democratico, ha spiegato con durezza le ragioni del malumore: “Un confronto reale sulle modalità e sui contenuti del disegno di legge regionale che ridisegnerà la sanità ligure è già stato negato nei fatti da un iter frettoloso che ha tagliato fuori tutto e in particolare quegli amministratori di cui il Presidente Bucci si sente orgoglioso portavoce. Dove è finito il ‘sindaco della Liguria’ ora che molti sindaci denunciano le proprie perplessità, come dimostra da ultimo la lettera aperta e bipartisan dei sindaci del distretto 19 in Val di Magra. Insistere minimizzando la portata di questo intervento legislativo, come ha provato a fare ancora il Presidente Bucci, serve solo a confondere le acque: dire che oggi parliamo di governance e che domani parleremo di pianificazione sociosanitaria significa non cogliere il punto principale della questione: i modelli organizzativi esprimono una visione di politica sanitaria e incidono sulla qualità dei servizi erogati. Il modello Bucci risponde a logiche strettamente contabili e ignora la realtà, passa sopra i territori, rimanda il confronto a sedi incerte e improprie, costringendo il consiglio regionale a discutere e approvare a tamburo battente un testo che rivoluzionerà, ma in peggio, la vita dei liguri e degli spezzini dal primo gennaio in avanti. Forse il Presidente è il solo a non accorgersene”.

