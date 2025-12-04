Riforma sanitaria, Bucci replica ai contestatori: “Risorse e personale saranno nel piano sociosanitario per il quale ci saranno tre mesi di ascolto”

Un confronto affollato, ma molto civile, a pochi passi dall’auditorium dell’Autorità di sistema portuale ha segnato questo pomeriggio l’arrivo del presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, alla Spezia. Il governatore era venuto per spiegare la nuova riforma sanitaria agli operatori dell’Asl 5, ma, sceso dall’auto, invece di dirigersi verso l’ingresso ha puntato dritto verso manifestanti, bandiere e striscioni, venendo accolto da bordate di “vergogna”.

Invece di entrare nell’auditorium, pieno di medici, infermieri, tecnici e altri dipendenti sanitari, Bucci ha scelto di fermarsi e chiedere di poter parlare con il “capo popolo”, trovando come interlocutore Luca Comiti, segretario della Cgil spezzina. Circondati da giornalisti, cittadini e agenti della Digos, i due si sono confrontati in un botta e risposta incalzante, interrotto solo da qualche frase proveniente dal pubblico.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com