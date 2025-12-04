Sarr infortunato, Donadoni ‘promuove’ il Primavera Guidi a terzo portiere dello Spezia

L’infortunio di Fallou Sarr, che sarà operato nei prossimi giorni dopo la frattura con lussazione della caviglia, porta alla promozione dalla squadra Primavera del giovane Sasha Guidi. Diciassette anni, nato a maggio del 2008, Guidi è il titolare della formazione di mister Claudio Terzi, battuta la concorrenza dei colleghi Tommaso Altemura e Diego Tortorella, che a turno hanno disputato qualche allenamento in prima squadra.

Contro l’Entella ci sarà lui in panchina, al fianco di Leonardo Loria, che scala così gerarchicamente a secondo di Diego Mascardi. A gennaio, poi, lo Spezia interverrà sul mercato, ma per queste ultime quattro partite dell’anno sarà il giovane Guidi a ricoprire il ruolo di terzo per la squadra di Roberto Donadoni.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com