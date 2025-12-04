Savona celebra Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco, della Marina Militare

Savona. Oggi (4 dicembre) a Savona, in Duomo, si sono svolte le celebrazioni dedicate a Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco, della Marina Militare e di tutte quelle professioni in cui ogni giorno si affronta il pericolo per tutelare la sicurezza dei cittadini.

Presente, tra gli altri, anche il consigliere regionale Angelo Vaccarezza, che ha dichiarato: “La figura di Santa Barbara richiama il valore del coraggio, della fede e della serenità di fronte alle situazioni più difficili, qualità che ritroviamo in chi opera nelle emergenze e nelle calamità”.

