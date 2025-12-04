COMMENTA
CONDIVIDI
Altre News

Savona celebra Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco, della Marina Militare

Savona celebra Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco, della Marina Militare

Generico dicembre 2025

Savona. Oggi (4 dicembre) a Savona, in Duomo, si sono svolte le celebrazioni dedicate a Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco, della Marina Militare e di tutte quelle professioni in cui ogni giorno si affronta il pericolo per tutelare la sicurezza dei cittadini.

Presente, tra gli altri, anche il consigliere regionale Angelo Vaccarezza, che ha dichiarato: “La figura di Santa Barbara richiama il valore del coraggio, della fede e della serenità di fronte alle situazioni più difficili, qualità che ritroviamo in chi opera nelle emergenze e nelle calamità”.

» leggi tutto su www.ivg.it